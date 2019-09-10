Прямой эфир

Пригожин вступился за Билана после «пьяного» концерта в Самаре

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за певца Диму Билана, который выступил пьяным на концерте в Самаре, чем вызвал шквал недовольства со стороны людей, пришедших на мероприятие.

«Дима Билан очень хороший артист. Его шпыняют сейчас. Понимаете, все пьют, все курят. Лучше бы матом так не ругались. Когда люди выходят и три буквы произносят. Хуже выйти подвыпившим парнем?», — сказал продюсер в беседе с журналистами РЕН ТВ во вторник, 10 сентября.

«Такие, как я, не выживают»: исповедь бывшего уголовника и наркомана
История «неисправимого», которому удалось невозможное

Как отметил музыкант, артисты работают и устают из-за переездов и недосыпов, поэтому им надо расслабляться. В качестве примера он привел свою жену Валерию, которая «расслабляется спортзалом».

Также Пригожин утверждает, что сейчас идет «безумная атака» на публичных людей. По мнению продюсера, это может быть новым трендом.

«Так набросились на Билана. Как будто он преступление совершил. Он же извинился. Его же можно сломать, артисты ранимые люди. Его же можно надломить», — сказал Пригожин.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения, не попадал в ноты и уронил микрофон.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ. Сам Билан уже извинился за свое выступление. По его словам, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, поэтому долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «злую шутку». Билан заявил, что встретил друзей в гримерке, выпил коньяка и «не рассчитал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джигурда оправдал выступление Билана в Самаре
Рудковская отреагировала на выступление пьяного Билана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019