Пригожин вступился за Билана после «пьяного» концерта в Самаре

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за певца Диму Билана, который выступил пьяным на концерте в Самаре, чем вызвал шквал недовольства со стороны людей, пришедших на мероприятие.

«Дима Билан очень хороший артист. Его шпыняют сейчас. Понимаете, все пьют, все курят. Лучше бы матом так не ругались. Когда люди выходят и три буквы произносят. Хуже выйти подвыпившим парнем?», — сказал продюсер в беседе с журналистами РЕН ТВ во вторник, 10 сентября.

Как отметил музыкант, артисты работают и устают из-за переездов и недосыпов, поэтому им надо расслабляться. В качестве примера он привел свою жену Валерию, которая «расслабляется спортзалом».

Также Пригожин утверждает, что сейчас идет «безумная атака» на публичных людей. По мнению продюсера, это может быть новым трендом.

«Так набросились на Билана. Как будто он преступление совершил. Он же извинился. Его же можно сломать, артисты ранимые люди. Его же можно надломить», — сказал Пригожин.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения, не попадал в ноты и уронил микрофон.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ. Сам Билан уже извинился за свое выступление. По его словам, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, поэтому долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «злую шутку». Билан заявил, что встретил друзей в гримерке, выпил коньяка и «не рассчитал».