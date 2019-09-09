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Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Сборная России по футболу обыграла Казахстан в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Марио Фернандес на 89-й минуте.

В предыдущей игре в марте 2019 года российская команда на выезде разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0.

После шести матчей россияне занимают второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков, передает «Газета.ру».

Лидирует команда Бельгии (18 очков). Выступить в финальной части чемпионата Европы смогут две лучшие команды.

В следующем туре 10 октября Россия встретится с Шотландией в Москве. 7 сентября россияне победили Шотландию со счетом 2:1.

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