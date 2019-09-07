Сборная России по футболу на выезде обыграла Шотландию

Сборная России по футболу победила команду Шотландии со счетом 2:1 в рамках выездного матча отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.

Обе команды являются представителями группы I. Встреча проходила в Глазго.

Примечательно, что два гола в матче на свой счет записали шотландцы. Так, на 10-й минуте Джон Макгинн открыл счет, а на 59-й Стивен О'Доннелл оформил автогол.

Голом в российской команде отметился Артем Дзюба (40- я минута), пишет ТАСС.

В итоге сборная России набрала 12 очков и вышла на второе место в группе. Россияне отстают от команды Бельгии, которая в пятницу разгромила Сан-Марино со счетом 4:0, на три балла. На третьем месте идет команда Казахстана (7), на четвертом — шотландцы (6 баллов).

Следующий матч россияне проведут 9 сентября в Калининграде против команды Казахстана.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, в том числе три матча и четвертьфинал примет Санкт-Петербург.

В августе главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, чем руководствовался при выборе футболистов на отборочные матчи.