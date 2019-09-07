Прямой эфир

Сборная России по футболу на выезде обыграла Шотландию

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по футболу победила команду Шотландии со счетом 2:1 в рамках выездного матча отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.

Вырвись в Глазго: команду Черчесова ждёт в Шотландии верховая борьба
В случае победы россияне оторвутся от своего ближайшего преследователя на шесть очков

Обе команды являются представителями группы I. Встреча проходила в Глазго.

Примечательно, что два гола в матче на свой счет записали шотландцы. Так, на 10-й минуте Джон Макгинн открыл счет, а на 59-й Стивен О'Доннелл оформил автогол.

Голом в российской команде отметился Артем Дзюба (40- я минута), пишет ТАСС.

В итоге сборная России набрала 12 очков и вышла на второе место в группе. Россияне отстают от команды Бельгии, которая в пятницу разгромила Сан-Марино со счетом 4:0, на три балла. На третьем месте идет команда Казахстана (7), на четвертом — шотландцы (6 баллов).

Следующий матч россияне проведут 9 сентября в Калининграде против команды Казахстана.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, в том числе три матча и четвертьфинал примет Санкт-Петербург.

В августе главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, чем руководствовался при выборе футболистов на отборочные матчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске
Экс-игрок сборной России Самедов вернулся в футбол

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019