Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске

Национальная команда России по футболу провела тренировку в подмосковном Новогорске в полном составе. Таким образом, игроки готовятся к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Казахстана и Шотландии.

Участие в тренировке приняли полузащитники Александр Головин и Денис Черышев, прибывшие в расположение сборной вечером 2 сентября из Монако и Испании. Всего на поле вышли 26 футболистов, уточняет «Спорт-Экспресс». Перед началом занятия игроки и тренерский штаб сборной поздравили Вячеслава Караваева с переходом в петербургский «Зенит».

Матч против сборной Шотландии россияне проведут 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, а против сборной Казахстана — 9 сентября в Калининграде.

По итогам четырех матчей сборная России по футболу занимает вторую строчку в отборочной группе I с девятью очками в активе. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).

26 августа собщалось, что сборная России по футболу объявила состав на матчи отбора ЧЕ-2020.