Прямой эфир

Экс-игрок сборной России Самедов вернулся в футбол

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов будет играть за ногинский ФК «Знамя». Об этом сообщила пресс-служба команды на странице во «ВКонтакте».

Футболиста внесли в заявку любительского клуба, в его составе полузащитник впервые выйдет на поле 7 сентября против подольской команды «Витязь» на стадионе «Автомобилист», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я закончил, но поиграю для себя за «Знамя» в любительской лиге. Мне ребята предложили, почему бы нет? Приехать, сыграть игру один раз в неделю — это будет полезно. Недаром же говорят, что резко заканчивать нельзя», — приводит слова Самедова RT.

Футболист также добавил, что играть планирует исключительно ради удовольствия, без зарплаты.

35-летний Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры в конце июля после окончания сезона-2018/19. Его последним клубом был самарский «Крылья советов». Кроме того, футболист играл за московские «Локомотив», «Москва» и «Динамо». В составе «Спартака» Самедов становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России в 2017 году, сообщает телеканал «360». За сборную России полузащитник провел 53 матча и забил семь мячей. В составе национальной команда Самедов стал четвертьфиналистом домашнего ЧМ-2018 года.

ФК «Знамя» выступает в высшем дивизионе Подмосковья, по итогам 20 туров занимает вторую строчку с 43 очками в активе. В его составе выступают еще два экс-игрока «Спартака — хавбек Александр Шешуков и нападающий Роман Павлюченко. Последний в текущем сезоне провел восемь матчей и забил четыре гола, а Шешуков в 12 матчах результативными действиями не отметился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гендиректор «Спартака» рассказал о переходе футболиста Тила
ФК «Динамо» объявил о переходе игрока дортмундской «Боруссии»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019