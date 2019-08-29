Экс-игрок сборной России Самедов вернулся в футбол

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов будет играть за ногинский ФК «Знамя». Об этом сообщила пресс-служба команды на странице во «ВКонтакте».

Футболиста внесли в заявку любительского клуба, в его составе полузащитник впервые выйдет на поле 7 сентября против подольской команды «Витязь» на стадионе «Автомобилист», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я закончил, но поиграю для себя за «Знамя» в любительской лиге. Мне ребята предложили, почему бы нет? Приехать, сыграть игру один раз в неделю — это будет полезно. Недаром же говорят, что резко заканчивать нельзя», — приводит слова Самедова RT.

Футболист также добавил, что играть планирует исключительно ради удовольствия, без зарплаты.

35-летний Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры в конце июля после окончания сезона-2018/19. Его последним клубом был самарский «Крылья советов». Кроме того, футболист играл за московские «Локомотив», «Москва» и «Динамо». В составе «Спартака» Самедов становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России в 2017 году, сообщает телеканал «360». За сборную России полузащитник провел 53 матча и забил семь мячей. В составе национальной команда Самедов стал четвертьфиналистом домашнего ЧМ-2018 года.

ФК «Знамя» выступает в высшем дивизионе Подмосковья, по итогам 20 туров занимает вторую строчку с 43 очками в активе. В его составе выступают еще два экс-игрока «Спартака — хавбек Александр Шешуков и нападающий Роман Павлюченко. Последний в текущем сезоне провел восемь матчей и забил четыре гола, а Шешуков в 12 матчах результативными действиями не отметился.