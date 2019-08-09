ФК «Динамо» объявил о переходе игрока дортмундской «Боруссии»

Футболист дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перешел в московский ФК «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды в Twitter.

Контракт с 25-летним немецким нападающим рассчитан на четыре года, он будет играть под пятым номером, пишет RT. Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит за Филиппа €20 млн, что станет рекордом для московского клуба. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €13 млн.

«Для меня было честью выступать за «Боруссию». <…> Но я считаю, что нахожусь в таком возрасте, когда мне нужна постоянная игровая практика. Именно поэтом я решил принять новый вызов», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В «Боруссию» Филипп перешел в 2017 году из «Фрайбурга», провел за команду 51 матч, где отметился 11 забитыми голами и восемью голевыми передачами. В минувшем сезоне Филипп провел 23 матча, где забил два мяча и сделал три результативные передачи. В 2017 году футболист стал чемпионом в составе молодежной сборной Германии.

8 августа сообщалось, что ФК «Барселона» и «Боруссия» приедут на юношеский турнир в Москву.