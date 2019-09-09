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Названа новая первая ракетка мира по версии WTA

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Фото: Global Look Press/Scott Stuart
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Австралийская спортсменка Эшли Барти поднялась со второго на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA), обновленная версия которого была представлена на сайте организации в понедельник, 9 сентября.

Вторую позицию в списке занимает чешка Каролина Плишкова, тройку лидеров замыкает Элина Свитолина с Украины. Японка Наоми Осака, которая занимала первую строчку рейтинга до завершившегося Открытого чемпионата США (US Open), опустилась на четвертую строчку. На турнире она смогла дойти до четвертого круга.

Победительница турнира — гражданка Канады Бьянка Андрееску преодолела в рейтинге сразу 10 позиций, поднявшись с 15-го на пятое место. Финалистка соревнований — американка Серена Уильямс — опустилась с восьмой на девятую строчку.

Лучшей россиянкой в рейтинге стала Екатерина Александрова, занимающая 39-е место. На US Open она проиграла во втором круге. Мария Шарапова покинула топ-100 рейтинга и располагается на 135-м месте, поскольку проиграла в первом круге US Open Серене Уильямс.

Ранее в этот же день сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является заключительным в сезоне турниром серии «Большого шлема». Призовой фонд турнира составляет $57 млн. В этом году он проходил c 26 августа по 8 сентября.

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