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Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР

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Фото: TASS/ZUMA/Javier Rojas
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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соответствующая информация содержится на сайте АТР в понедельник, 9 сентября.

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Лидирует в топе по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.

Ранее в понедельник Медведев проиграл Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Матч получился напряженным, и для выявления победителя понадобились пять сетов. 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В первых двух 23-летний россиянин уступил испанцу со счетом 5:7, 3:6. Затем Медведев добился равенства, забрав два сета со счетом 7:5, 6:4. В решающем, пятом сете, Надаль был сильнее — 6:4.

Для 33-летнего испанца это четвертая победа на US Open. Медведев пробился в финал впервые в карьере.

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