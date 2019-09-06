Памфилова не станет просить госохрану после нападения на ее дом

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не будет обращаться с просьбой предоставить госохрану из-за инцидента с нападением неизвестного на ее дом. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.

«Нет, охрану просить не буду», — отметила она.

Нападение на дом главы Центризбиркома в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник проник в здание через окно и несколько раз ударил хозяйку электрошокером, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое (по ч. 3 ст. 162 УК РФ), оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России.

По версии следствия, нападение могло произойти с целью ограбления. В СК пообещали проверить и отработать все версии нападения на Памфилову, в том числе и в связи с ее профессиональной деятельностью.

Сама Памфилова позже описала внешность нападавшего. По ее словам, это был высокий мужчина в маске. Глава ЦИК рассказала, что получила синяки и царапины. Она отбилась от нападающего с помощью стула, получив сопротивление, он убежал. Памфилова подчеркнула, что не только испытывает физическую боль, но и находится в шоке.