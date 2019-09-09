7% годовых, до которых Центробанк снизил ключевую ставку, — это минимальный уровень с 2014 года. Почему это стало возможным? Во внимание принимается множество факторов. 5 сентября была опубликована свежая статистика по инфляции, она часто предваряет заседания Банка России. Впервые за два года зафиксирована дефляция, годовой уровень роста цен составил 4,6%. Общее снижение стоимости товаров и услуг обусловлено падением цен на продовольствие на 1% (сильнее всего подешевели овощи), а также лишь частичным ростом основных тарифов. Принимается во внимание и ситуация на валютном, сырьевом и фондовом рынках. Несмотря на рост курса доллара, не наблюдается панических распродаж рублевых активов.

Напротив, в последнюю неделю перед заседанием ЦБ инвесторы массово скупали не только валютные, но и рублевые облигации. Это один из признаков того, что никто не верит в резкое падение рубля, а, напротив, ожидают дальнейшее смягчение доллара. Доходность 10-летних ОФЗ опустилась ниже 7%, следствием этого выступает рост интереса к акциям — рынок почти преодолел летний провал и готовится к обновлению максимума по индексу Московской биржи. Цена на нефть держится около $60 за баррель марки Brent — это позитивный сигнал для фондового рынка и экономики.

Что говорит ЦБ? Проинфляционные риски остаются на умеренном уровне, а темпы роста экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий регулятора. Это означает, что денежно-кредитная политика не склонна к ужесточению. Регулятор с большей вероятностью в будущем снизит ставку или оставит ее неизменной, чем повысит. Безусловно, краткосрочные отступления от тренда на смягчение возможны при условии шоков на сырьевых, фондовых, валютных рынках. Регулятор способен проявлять оперативность в использовании ключевой ставки как инструмента кредитно-денежной политики.

А она зависит и от внешних факторов. Если доллары (основная резервная и расчетная валюта) на мировом рынке дешевеют, то создается возможность для снижения ставки в рублях. За две недели до заседания ФРС у инвесторов нет единого мнения относительно решения по ставке. Большинство аналитиков прогнозируют снижение ставки Федрезерва на ближайшем заседании, но немало и тех, кто полагает, что он уменьшит ее только 30 октября. Но срок снижения показателя в США не влияет на решение российского ЦБ, поскольку тренд на сокращение ключевой в США очевиден и, более того, до конца года вероятно еще одно снижение. Так что нет ничего страшного, если Банк России будет действовать с опережением на месяц.

Сокращение ставок в мире обусловлено различными причинами. Например, в еврозоне низкие проценты объясняются необходимостью борьбы с угрозой рецессии. В Германии, по прогнозам Бундесбанка, она может наступить, так как во II квартале ВВП сократился на 0,1% и в третьем негативная тенденция может закрепиться. Призрак рецессии пугает биржевых игроков в США, хотя американская экономика еще пока далека от стагнации. Однако темпы роста ВВП падают и за океаном: год назад ВВП Штатов рос на 3,2%, а сейчас на 2,3%. Китайская экономика также замедляется. Сейчас темп увеличения ее ВВП «всего» 6,2%. И Банк Китая в этом году также снизил ставку. Российский ЦБ не может не учитывать динамику этих показателей в ключевых странах, чтобы не создавать повода для излишнего притока или оттока спекулятивного капитала.

Чего ждать от снижения ключевой? Если ситуация на валютном и фондовых рынках будет относительно спокойная, то доходность облигаций к концу года уменьшится еще на 0,15–0,25 п.п. Банки будут продолжать снижение ставок по депозитам и кредитам. К заметному оттоку вкладов это не приведет, поскольку они — самая консервативная часть сбережений. Но вырастет спрос на кредиты, долевые инструменты фондового рынка (акции, паи) — это поможет экономике расти.

Возможно ли дальнейшее снижение ставки? Если принимать во внимание не только внешние тренды, которые благоприятствуют смягчению, но и ситуацию в экономике, то это возможно. ЦБ ожидает, что инфляция стабилизируется вблизи таргета (4%) в 2020 году. Не исключено, что некоторое время она будет ниже цели. Но резкого уменьшения или перехода к дефляции ожидать не приходится. Ключевая ставка будет на 2,5–3 базисных пункта опережать инфляцию, чтобы препятствовать ослаблению рубля. При благоприятном стечении обстоятельств к концу будущего года ключевая может снизиться до 6,5%.

Автор — финансовый аналитик

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