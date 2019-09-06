Человек-паук больше не появится в новых фильмах Marvel

Американская компания Sony Pictures разорвала сделку с Marvel, поскольку обе стороны не смогли прийти к финансовому соглашению. Таким образом, Человек-паук больше не появится в фильмах Marvel, пишет Variety 5 сентября.

По словам исполнительного директора Sony Pictures Тони Винчикерры, вопрос «сотрудничества» Человека-паука и Marvel решен, и «на данный момент дверь закрыта», пишет НСН. Он добавил, что в настоящее время рассматривается возможность создания новой вселенной в мире Человека-паука, и этот персонаж хорошо выписывается в политику Sony. Вместе с тем, исполнительный директор не исключил, что в будущем Marvel и Sony, возможно, смогут прийти к соглашению, отмечает телеканал «Звезда».

Как напоминает телеканал «360», компания Sony отказалась делиться прибылью от проката фильмов с Disney и разорвала контракт. Уточняется, что представители Disney (в которую входит Marvel) настаивали на равном финансировании, а Sony отказалась делиться своей частью франшизы. В этой связи глава Marvel Кевин Файги больше не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке. Вместе с тем, британский актер Том Холланд переговорил с Sony и продолжит играть роль Человека-паука.