Прямой эфир

Человек-паук больше не появится в новых фильмах Marvel

0
Фото: sonypictures.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Sony Pictures разорвала сделку с Marvel, поскольку обе стороны не смогли прийти к финансовому соглашению. Таким образом, Человек-паук больше не появится в фильмах Marvel, пишет Variety 5 сентября.

По словам исполнительного директора Sony Pictures Тони Винчикерры, вопрос «сотрудничества» Человека-паука и Marvel решен, и «на данный момент дверь закрыта», пишет НСН. Он добавил, что в настоящее время рассматривается возможность создания новой вселенной в мире Человека-паука, и этот персонаж хорошо выписывается в политику Sony. Вместе с тем, исполнительный директор не исключил, что в будущем Marvel и Sony, возможно, смогут прийти к соглашению, отмечает телеканал «Звезда».

Как напоминает телеканал «360», компания Sony отказалась делиться прибылью от проката фильмов с Disney и разорвала контракт. Уточняется, что представители Disney (в которую входит Marvel) настаивали на равном финансировании, а Sony отказалась делиться своей частью франшизы. В этой связи глава Marvel Кевин Файги больше не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке. Вместе с тем, британский актер Том Холланд переговорил с Sony и продолжит играть роль Человека-паука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поклонники Человека-паука приготовились «штурмовать» Sony Pictures
Названа роль Кита Харингтона в новом фильме Marvel

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019