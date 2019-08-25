Названа роль Кита Харингтона в новом фильме Marvel

Актер Кит Харингтон, который наиболее известен благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», получил роль Темного рыцаря в новом фильме студии Marvel.

A closer look at the cast of Marvel Studios’ THE ETERNALS on stage at the #D23Expo pic.twitter.com/bTSkoXh6xI — Marvel Studios (@MarvelStudios) 24 августа 2019 г.

Во время ежегодной выставки D23 Expo голливудская кинокомпания Walt Disney анонсировала выход новой кинокартины под названием «Вечные», где Харингтон сыграет персонажа Дэйна Витмана, которого наравне еще с несколькими персонажами студии называют Темным рыцарем.

Также стало известно, что в съемках нового фильма примут участие Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Сальма Хайек, Джемма Чан и Ричард Мэдден.

21 июля стало известно, что кинокомпания Marvel анонсировала несколько премьер, которые станут частью новой четвертой фазы в киновселенной.