Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Разногласия компаний Disney и Sony Pictures по условиям финансирования привели к тому, что из киновселенной Marvel может исчезнуть супергерой Человек-паук. Президент Marvel Studios Кевин Файги потерял возможность участвовать в создании картин. Об этом сообщает портал Deadline.

По данным издания, Disney требует, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке были с финансированием 50/50 между студиями, однако Sony не согласна с этими условиями и не хочет делиться своей частью франшизы. Компания настаивает на сохранении прежних соглашений, когда Sony занимается финансированием отдельных фильмов, а Marvel получает часть прибыли.

Разногласия компаний начались после того, как последний фильм, который продюсировал Файги, побил рекорд по прибыли. «Человек-паук: вдали от дома» стал самой кассовой картиной за все время для Sony Pictures.

21 июля кинокомпания Marvel анонсировала несколько премьер, которые станут частью новой четвертой фазы в киновселенной.