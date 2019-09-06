Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Варшава пытается нанести удар по историко-международному самосознанию России, организуя мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. Такую точку зрения высказал польский журналист Матеуш Пискорский в статье, опубликованной еженедельником Myśl Polska.

В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил. Именно так автор трактовал отказ Варшавы принять делегацию из Москвы. Журналист считает, что Польша хочет окончательно разорвать все отношения с Россией и на политическом, и на международном, и на межчеловеческом уровнях. При этом, навязывание антироссийских настроений происходит не только внутри страны, но и среди партнеров.

Пискорский отметил огромную терпеливость и выдержку представителей России, хотя Москва, по его мнению, воспринимает подобные действия как символический акт агрессии.

«Первое сентября, как и прочие годовщины, превращается усилиями политиков, не отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, в спектакль, существенной частью которого становится обсуждение состава приглашенных заграничных гостей и разглагольствования о том, кого не пригласили и почему», — заключил он.

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России. В Совете Федерации решение не приглашать Москву назвали проявлением полной политической неблагодарности.