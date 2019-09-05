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Министр строительства предложил методы привлечения инвестиций в ЖКХ

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Для решения проблемы привлечения частных инвестиций в ЖКХ необходимо в первую очередь ввести досрочное тарифное регулирование. Об этом «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр строительства России Владимир Якушев.

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Второй пункт, по словам министра, индексация тарифов. Она должна быть немного выше инфляции, пояснил он, однако в последнее время этого не происходит, «поэтому об инвестиционной составляющей говорить не приходится».

Якушев рассказал, что сейчас министерство работает над программой «шестьдесят плюс», касающейся жилищно-коммунальной инфраструктуры с износом выше 60%.

«Мы там делаем акцент, наверное, не только на деньги и не столько на деньги, мы делаем акцент на технические решения», — отметил он.

В августе было опубликовано исследование «Известий». По его данным, за шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей.

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