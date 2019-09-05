Министр строительства предложил методы привлечения инвестиций в ЖКХ

Для решения проблемы привлечения частных инвестиций в ЖКХ необходимо в первую очередь ввести досрочное тарифное регулирование. Об этом «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр строительства России Владимир Якушев.

Второй пункт, по словам министра, индексация тарифов. Она должна быть немного выше инфляции, пояснил он, однако в последнее время этого не происходит, «поэтому об инвестиционной составляющей говорить не приходится».

Якушев рассказал, что сейчас министерство работает над программой «шестьдесят плюс», касающейся жилищно-коммунальной инфраструктуры с износом выше 60%.

«Мы там делаем акцент, наверное, не только на деньги и не столько на деньги, мы делаем акцент на технические решения», — отметил он.

В августе было опубликовано исследование «Известий». По его данным, за шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей.