Семь регионов РФ досрочно выполнили план расселения аварийного фонда

Семь российских регионов в текущем году досрочно выполнили целевые показатели по площади расселяемого аварийного жилья и количеству переселяемых граждан. Об этом в субботу, 24 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«На сегодняшний день в соответствии с данными оперативной отчетности целевые показатели 2019 года по площади расселяемого аварийного жилья и количеству переселяемых граждан уже достигнуты в семи субъектах РФ», — пояснили агентству в фонде.

В список регионов, раньше срока достигнувших запланированных показателей, вошли Воронежская область, где было расселено 8,26 тыс. кв. м и переселены 0,49 тыс. граждан, Московская область, в которой расселили 5,73 тыс. кв. м площади и 0,40 тыс. человек, Ненецкий автономный округ (2,09 тыс. кв. м, 0,11 тыс. человек), Республика Башкортостан (4,82 тыс. кв. м, 0,30 тыс. человек), Тюменская область (4,98 тыс. кв. м, 0,30 тыс. человек), Челябинская область (5,26 тыс. кв. м, 0,33 тыс. человек) и Алтайский край (5,82 тыс. кв. м, 0,30 тыс. человек).

В фонде добавили, что несмотря на достижение целевых показателей, в регионах продолжается расселение аварийного жилья. Согласно заявлению пресс-службы, на 1 августа 2019 года в России из 65,42 тыс. кв. м были переселены 3,78 тыс. человек.

От планов по заключению контрактов на переселение в текущем году отстают пять регионов: Иркутская, Курганская, Белгородская, Самарская области и Северная Осетия.

Фонд одобрил заявки и заключил соглашения с 82 субъектами РФ, их общая сумма составила 35,37 млрд рублей, что составляет 99,92% от общей суммы годового лимита. Сумма аванса из этих средств составила 10,61 млрд рублей. На эти средства планируют переселить 64 тыс. человек из 1,04 млн кв. м аварийного фонда.

Общий объем финансирования реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.