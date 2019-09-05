Стало известно о состоянии экипажа загоревшегося Ми-8

Члены экипажа вертолета Ми-8, который опрокинулся и загорелся во время взлета под Саратовом в четверг, 5 сентября, получили ссадины и ушибы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, экипаж состоял из трех человек. После инцидента люди сами покинули вертолет.

«По предварительным данным, у них ссадины и ушибы, тяжелых последствий нет, люди на ногах, ожогов не получили… все легкие (травмы. — Ред.)», — цитирует Бусаргина RT.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для выяснения обстоятельств произошедшего на аэродроме работает комиссия ВКС РФ.