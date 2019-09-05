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«Опора России» выступила за возвращение рабочих из КНДР на Дальний Восток

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Лидер организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин выступил за возвращение на Дальний Восток рабочих из КНДР, его поддержал камчатский губернатор Владимир Илюхин.

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По его словам, в некоторых российских регионах традиционно в строительстве работали приезжие из Северной Кореи. «Сахалинский бизнес говорит о том, что они потеряли целый слой добросовестных работников», — сказал Калинин в четверг, 5 сентября, на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока».

На фоне дефицита кадров на Дальнем Востоке это неправильно, отметил он. В настоящее время число сотрудников, работающих в среднем и малом бизнесе, сейчас уменьшилось на 3,7%, то есть на 40 тыс. человек. Решить проблему поможет привлечение на Дальний Восток рабочих из Северной Кореи, отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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