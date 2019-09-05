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Индия выделит кредитную линию на развитие Дальнего Востока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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«Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — цитирует его в четверг, 5 сентября «РИА Новости».

По словам Моди, бизнесмены из Индии на Дальнем Востоке заключили около 50 соглашений в различных секторах. Индийская сторона ожидает обеспечение инвестиций в $5 млрд. Соглашения достигнуты в энергетической сфере, здравоохранении, образовании, горнодобывающей и деревообрабатывающей отраслях и подготовке кадров.

Накануне Путин и премьер-министр Индии посетили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края. Делегация осмотрела ключевой производственный объект второй очереди строительства — крупнейший в России сухой док, который будет сдан в эксплуатацию на три года раньше запланированного срока — в 2020 году.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке.

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