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Путин ознакомил Моди с крупнейшей судостроительной верфью в России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Уточняется, что мощность современной судоверфи позволит строить суда ледового класса, танкеры, газовозы и морскую технику любой сложности. В этом году «Звезда» определена единственным исполнителем работ по строительству головного атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт.

«Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды толщиной до четырех метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту», — приводятся слова Путина в тексте.

Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе Путину и Моди сообщил, что проект строительства ССК «Звезда» реализует консорциум инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть».

«В настоящее время в эксплуатацию введены основные объекты первой очереди, такие как открытый достроечный стапель, блок корпусных производств и окрасочные камеры. Опережающими темпами идет строительство второй очереди», — отметил Сечин.

Делегация осмотрела ключевой производственный объект второй очереди строительства — крупнейший в России сухой док, который будет сдан в эксплуатацию на три года раньше запланированного срока — в 2020 году. Его технические параметры позволят осуществлять строительство большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов.

Кроме того, Путин и Моди ознакомились с принципиально новым для России продуктом — винто-рулевой колонкой для судов ледового класса, разработанной в проектно-инженерном центре «Сапфир».

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Главной задачей предприятия «Сапфир» является локализация производства винто-рулевых колонок (ВРК). Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в данном оборудовании для судов различного класса, в том числе, газовозов высокого ледового класса. ВРК является основным элементом систем электродвижения судов.

Отмечается, что завод ВРК будет выпускать винто-рулевые колонки высокого ледового класса мощностью от 7,5 МВт до 20 МВт.

Во время визита российского президента и индийского премьера глава «Роснефти» доложил о производственной программе верфи и текущем портфеле заказов.

«Портфель заказов ССК «Звезда» постоянно увеличивается и в настоящее время составляет 39 судов, а с учетом опционов — 59. «Роснефть» разместила заказы на 28 судов. Сейчас в производстве — девять судов, в том числе суда снабжения и танкеры класса «Афрамакс», работающие на газомоторном топливе и отвечающие самым последним экологическим стандартам», — отметил Сечин.

Он также доложил Путину о готовности компании приступить к реализации проекта по строительству дальневосточного завода по сжижению природного газа.

Кроме того, сегодня на судоверфи было подписано несколько соглашений. Два между «Роснефтью» и Samsung Heavy Industries о строительстве челночных танкеров дедвейтом от 42 до 120 тыс. т и проектировании судов-газовозов. И одно с Минпромторгом о развитии промышленной инфраструктуры, в том числе с помощью локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования.

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