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Тверская область получит новые школьные автобусы

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Тверской области выделены 23 новых школьных автобуса. Распоряжение о распределении регионам транспорта подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам губернатора Игоря Рудени, одна из ключевых задач в сфере образования — обеспечение каждого ученика региона доступом к современному качественному образованию.

Так, каждый день в сельские школы на занятия привозят школьными автобусами более 10,5 тыс. учеников. Подвоз детей организован в 38 муниципалитетах Тверской области по 636 маршрутам. Их общая протяженность — 51 842 км.

Как пишут «Тверские ведомости», федеральный центр направит Тверской области девять автобусов на 13–20 человек, десять — на 21–24 школьников, один автобус будет вместимостью 12 человек, один — на 25-31 ребенка, а еще два будут предназначены для перевозки более 31 пассажира.

Поставщики — крупнейшие российские производители. Среди них автозавод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга» и ООО «ПАЗ».

Новые автобусы должны заменить те, срок эксплуатации которых уже истек.

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