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Путин назвал выдумками обвинения США в адрес Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал выдумками обвинения Соединенных Штатов в адрес Китая о его недобросовестной конкуренции и краже технологий. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

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«Мы не знаем, что там происходит, но думаю, это тоже в основном выдумки», — сказал российский лидер.

В ноябре 2018 года в США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями. В докладе канцелярии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера отмечалось, что Пекин с марта 2018 года стал чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через операции в компьютерных сетях.

Весной 2019 года американская компания CNEX Labs обвинила зампредседателя совета директоров китайской Huawei Сюй Чжицзюня в краже коммерческой тайны и подала иск в суд. Речь идет о разработках, касающихся технологии хранения данных на твердотельных носителях.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за действия, противоречащие национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

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