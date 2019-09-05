Путин назвал выдумками обвинения США в адрес Китая

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал выдумками обвинения Соединенных Штатов в адрес Китая о его недобросовестной конкуренции и краже технологий. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Мы не знаем, что там происходит, но думаю, это тоже в основном выдумки», — сказал российский лидер.

В ноябре 2018 года в США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями. В докладе канцелярии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера отмечалось, что Пекин с марта 2018 года стал чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через операции в компьютерных сетях.

Весной 2019 года американская компания CNEX Labs обвинила зампредседателя совета директоров китайской Huawei Сюй Чжицзюня в краже коммерческой тайны и подала иск в суд. Речь идет о разработках, касающихся технологии хранения данных на твердотельных носителях.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за действия, противоречащие национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.