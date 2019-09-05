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Путин прокомментировал возможное приглашение на саммит G7

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Фото: REUTERS/Ian Langsdon
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, не против восстановления формата G8, пишет в четверг, 5 сентября, ТАСС.

Модератор дискуссии Сергей Брилев спросил главу государства, готов ли он поехать на саммит G7, если его пригласят. После этого Путин уточнил куда, а журналист ответил ему, что в США.

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«В свое время очередная «восьмерка» должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — отреагировал президент, отметив, что РФ открыта к диалогу с G7.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на прошедшем саммите G7 поднимал вопрос о восстановлении формата G8. По его словам, Москва имеет важную роль в решение международных проблем, пишет «РИА Новости».

25 августа лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России. 20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле в ответ заметил, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

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