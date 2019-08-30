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Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки». Позицию по этому поводу он выразил французскому лидеру Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре 29 августа.

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Как заявили в пресс-службе офиса Зеленского, он «приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этой международной площадке» в условиях конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ.

«При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит «семерки» в Соединенных Штатах в 2020 году», — добавляется в сообщении.

В ходе разговора Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на юго-востоке Украины. Президент Франции, в свою очередь, подтвердил намерение провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время, пишет «Газета.ру».

Беседа двух глав государств длилась около полутора часов.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня «семерки» касаются Москвы. Также он пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит в 2020 году.

Позднее стало известно, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Однако после Макрон заявил, что возвращение России возможно только после урегулирования ситуации на Украине — в противном случае «семерка» продемонстрирует слабость позиций.

Путин отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб Россия не может. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

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