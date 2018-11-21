В США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями

Китай с марта 2018 года стал чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через операции в компьютерных сетях. Об этом в среду, 21 ноября, сообщается в докладе канцелярии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

«Увеличилась частота и степень сложности краж со стороны КНР в отношении США, проведение которых возможно благодаря кибероперациям», — цитирует документ The Washington Post.

Также Лайтхайзер заявил, что Китай продолжает несправедливую практику в торговле в отношении Соединенных Штатов в 2018 году.

Обострение в торговых отношениях Вашингтона и Пекина началось после выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности.

Вашингтон в июле увеличил размер пошлин до 25% на китайские товары общим объемом $50 млрд. Китай ответил симметрично. 24 сентября власти США ввели ввозные пошлины на китайские товары на $34 млрд. В ответ Китай ввел пошлины на $16 млрд.