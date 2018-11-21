Прямой эфир

В США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай с марта 2018 года стал чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через операции в компьютерных сетях. Об этом в среду, 21 ноября, сообщается в докладе канцелярии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Безбарьерная среда: Россия и Китай перейдут на расчеты в нацвалютах
Страны планируют увеличить взаимный товарооборот до $200 млрд

«Увеличилась частота и степень сложности краж со стороны КНР в отношении США, проведение которых возможно благодаря кибероперациям», — цитирует документ The Washington Post.

Также Лайтхайзер заявил, что Китай продолжает несправедливую практику в торговле в отношении Соединенных Штатов в 2018 году.

Обострение в торговых отношениях Вашингтона и Пекина началось после выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности.

Вашингтон в июле увеличил размер пошлин до 25% на китайские товары общим объемом $50 млрд. Китай ответил симметрично. 24 сентября власти США ввели ввозные пошлины на китайские товары на $34 млрд. В ответ Китай ввел пошлины на $16 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США назвали условие отказа от холодной войны с Китаем
Китай сократил вложения в гособлигации США почти на $14 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017