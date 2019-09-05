Абэ процитировал Тютчева в разговоре об отношениях с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, рассуждая об отношениях с Россией, процитировал стихотворение русского поэта Федора Тютчева. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости».

«Я приехал сюда как раз для того, чтобы поговорить о том, что нас ждет в будущем, о наших возможностях. Только исключительно о нашем будущем! Я хочу процитировать сейчас одно известное вам четверостишие: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить», — продекламировал Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Японский премьер добавил, что по-другому не получится, а затем предложил заменить в стихотворении «Россию» на «Японию».

По словам Абэ, Японии тоже «можно только верить», потому что она первая сталкивается с проблемами, приходящими затем в другие страны. Он отметил, что японцы нашли способ их решения.

«Страна, которой вы можете доверять. Дав обещание однажды, Япония неукоснительно исполняет его из поколения в поколение», — подытожил премьер.

Ранее в этот же день Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора между Россией и Японией.

29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ уже обсуждали возможность заключения мирного договора, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах. Кроме того, лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В 2018 году Путин и Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.