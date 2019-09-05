В Киеве рассказали о страхах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, проблема Зеленского в том, что он не нуждается в рациональной программе, а следует уже созданному на экране образу.

«Он раб лампы…Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», – уверен политолог.

Ермолаев отметил, что президент и его команда продвигают интересы третьих лиц, но не действуют в интересах самой Украины.

«По сути, мы имеем дело с менеджерской командой, которая и правда имеет стратегию. Просто эту стратегию не они писали – они скорее реализаторы. Это начало проявляется в таких действиях, как подписание меморандума с Польшей и США по поводу поставок газа, как легализация игорного бизнеса. Что, нам так горело решать эту проблему? Значит, кому-то горело», – заявил эксперт.

По его мнению, принятые властями действия не имеют никакого отношения к решению проблем экономики.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что из-за шагов, предпринимаемых Киевом, Украине грозят новые гражданские войны.