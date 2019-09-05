Прямой эфир

В Киеве рассказали о страхах Зеленского

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.

Раде время: украинский парламент включается в работу на президента
Владимир Зеленский готовится менять страну при поддержке лояльных депутатов

По его словам, проблема Зеленского в том, что он не нуждается в рациональной программе, а следует уже созданному на экране образу.

«Он раб лампы…Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», – уверен политолог.

Ермолаев отметил, что президент и его команда продвигают интересы третьих лиц, но не действуют в интересах самой Украины.

«По сути, мы имеем дело с менеджерской командой, которая и правда имеет стратегию. Просто эту стратегию не они писали – они скорее реализаторы. Это начало проявляется в таких действиях, как подписание меморандума с Польшей и США по поводу поставок газа, как легализация игорного бизнеса. Что, нам так горело решать эту проблему? Значит, кому-то горело», – заявил эксперт.

По его мнению, принятые властями действия не имеют никакого отношения к решению проблем экономики.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что из-за шагов, предпринимаемых Киевом, Украине грозят новые гражданские войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине заявили об угрозе тотального блэкаута
Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019