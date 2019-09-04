Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей. Дипломат напомнил, что независимость государства не обеспечивается простым принятием акта о «незалежности».

«Украине пришлось — нынешней, новой, — пришлось из ничего создавать государство», — сказал он в эфире ItonTV.

Маген отметил, что до этого «никакой Украины не было». По его словам, у страны не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык. Дипломат добавил, что создание украинской государственности затрудняется тем, что стране сильно «не повезло» с соседями, поэтому ее становление идет очень медленно.

Незадолго до своего ухода с поста бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает употребление только украинского языка органами власти, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. Украинские политики назвали «тотальную украинизацию» причиной оттока населения из страны.