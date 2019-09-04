Собянин открыл участок дороги между Калужским и Варшавским шоссе

В Москве открыли первый участок дороги в «новой Москве», которая в перспективе свяжет Калужское и Варшавское шоссе. Об этом в среду, 4 сентября, пишет сайт aif.ru.

Дорога соединит Калужское и Варшавское шоссе с будущими станциями Троицк и Остафьево на Московских центральных диаметрах (МЦД) направления «Нахабино–Подольск».

В пресс-службе мэрии Москвы отметили, что строительство нового участка трассы от Калужского шоссе до деревни Яковлево начали строить в апреле 2018 года. На дороге предусмотрено четырехполосное движение, установлены шумозащитные экраны, четыре светофора и девять автобусных остановок.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, за последние годы в ТиНАО построили порядка 200 км дорог, запустили линию метро, строят еще одну. В настоящее время до «новой Москвы» проектируется 33 дорожных объекта общей протяженностью свыше 210 км, пишет агентство городских новостей «Москва».

В январе 2018 года сообщалось, что транспортную систему «новой Москвы» создадут в течение трех лет.