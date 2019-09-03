Открыто движение по седьмому участку платной трассы Москва–Петербург

Седьмой участок платной скоростной трассы М11 «Москва–Санкт-Петербург» протяженностью 100 км, проходящий по территориям Новгородской и Ленинградской областей, открыли для движения во вторник, 3 сентября. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Участок открыт для движения с 543-го по 646-й км от деревни Мясной Бор до Тосно. Отмечается, что транспортная развязка на 543-м км М11 соединяет дорогу с федеральной трассой М10 «Россия», а на 646-м км — с кольцевой автодорогой А120.

С открытием участка автомобилисты смогут безостановочно проехать почти 440 км по трассе М11 от 208 км (обход Торжка в Тверской области) до 646-го км. На всем протяжении участка организовано четырехполосное движение, дорога оснащена разделяющим встречные направления ограждением и освещением. Максимально допустимая скорость движения на участке в 110 км/ч впоследствии будет увеличена до 130 км/ч. Проезд по новому участку скоростной магистрали обойдется в 280 рублей, уточняет телеканал «360».

По словам первого заместителя министра транспорта России Иннокентия Алафинова, строительство новой дороги планируется завершить до конца 2019 года.

3 июля «Автодор» открыл движение по участку платной трассы М11 от Клина до Твери с 97-го по 149-й км в Московской и Тверской областях.