Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»

Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой». Об этом сообщило «Федеральное агенство новостей», сославшись на Facebook «Автодора», проводящего голосование в сети.

Отмечается, что несмотря на достаточную популярность этого варианта, его пришлось исключить, так как это название звучало бы достаточно сложно на других языках.

Итоги голосования будут подведены 24 июля, после чего 25 самых популярных вариантов будут выставлены в социальные сети для голосования. Оно продлится до конца августа, после чего будут объявлены финалисты.

14 июня стало известно, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса разработал проект нового стандарта (ГОСТ), который позволит увеличить скоростной лимит на автомагистралях с 110 км/ч до 130 км/ч.

Отмечается, что скоростной лимит могут поднять на платных участках трасс М4 («Дон») и М11 (Москва–Санкт-Петербург), принадлежащих госкомпании «Автодор». Также планируется поднять скорость до 90–110 км/ч еще на 44 участках федеральных дорог.