В Якутске обмелела река Лена

В Якутске ввели режим ЧС из-за обмеления реки Лены. Жители города и ближайших поселков могут остаться без воды. К аномалии привели малоснежная зима и сухое лето. Чтобы предотвратить опасность, нужно углубить дно в районе водозабора. Денег на проведение работ у коммунальщиков пока нет. Времени мало — во второй половине сентября начнет вставать лед. Река становится несудоходной — уровень воды упал на 70 см ниже допустимого.