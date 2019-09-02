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Москвич попытался изнасиловать четырех женщин за два часа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве задержали мужчину, который за два часа совершил четыре попытки изнасилования. Об этом 2 сентября пишет агентство городских новостей «Москва».

Все четыре эпизода произошли вечером 25 августа на северо-востоке столицы.

«У дома на ул. Рудневой мужчина напал на 23-летнюю девушку, затем переместился в Янтарный проезд и там попытался изнасиловать гражданок 20 и 44 лет. На последнюю потерпевшую, 27-летнюю москвичку, он набросился на ул. Коминтерна», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, в его отношении возбуждены уголовные дела о покушении на изнасилование.

Ранее в августе троих полицейских обвинили в изнасиловании 17-летней девушки в Анапе. В отношении сотрудников правопорядка возбуждены уголовные дела, их уволили из органов и поместили в СИЗО.

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