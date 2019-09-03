Ленин, Петр и хакасы: как и зачем они переворачивали календари

Третьего сентября, в день, когда не утихают лесные пожары, рука так и тянется перевернуть календарь. «Известия» вспомнили, кто и почему по-настоящему это сделал.

Ленин приблизил День святого Валентина

Февраль 1918 года в России выдался относительно теплым, но коротким. Среднесуточная температура с 14-е по 28-е число составляла -0,3 °C. А никаких других чисел в этом месяце не было.

После 31 января 1918 года сразу наступило 14 февраля, и в стране был введен «новый стиль» – григорианский календарь. Поэтому в России никто не родился ,не женился и не умер с 1 по 13 февраля 1918 года. Решение о переходе было принято еще 24 января, но решили дождаться конца месяца.

С юлианским календарем, по которому жили на Руси с конца Х века, была проблема. Средняя продолжительность года по нему составляла 365 суток и 6 часов. То есть, как и сейчас, раз в четыре года добавлялся еще один день. Но на самом деле продолжительность года составляет 365 суток, 5 часов, 48 минут, 46 секунд. Получается, каждый год время по юлианскому календарю спешило на 11 минут и 14 секунд.

Это осознали как проблему к 1582 году. Тогда под руководством папы римского Григория XIII была проведена реформа. Сутки сделали короче, високосных дней стало меньше (на три раз в 400 лет), а после 4 октября сразу наступило 15-е. Так и появился григорианский календарь, который три века спустя дошел до нашей страны.

sept Владимир Ленин в 1919 году выступил за одномоментный переход на новый стиль летоисчисления Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Сначала реформа принималась в католических, потом в протестантских странах. Погрешность юлианского календаря была проблемой в том числе для христианских праздников. Празднование Пасхи (отмечаемой в первую неделю после полнолуния по прошествии весеннего равноденствия) из-за этого потихоньку смещалось к лету, Рождества — к весне.

В России, как и в других православных странах, введение григорианского календаря тормозилось нежеланием церкви подчиняться католическому влиянию. Поэтому переход и произошел только в 1919 году, когда церковь была отделена от государства.

Автор цитаты Сделано это было «в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени». Незначительная разница в календарях раньше создавала неудобства при отношениях, в первую очередь торговых, с Европой. Теперь же она могла помешать делу мировой революции.

А вообще вопрос этот обсуждался давно. В 1899 году даже была создана комиссия при Астрономическом обществе, в которую входил Менделеев. Но полномочиями ее не наделили. Реформа 1919 года тоже могла заглохнуть. Комиссия Совнаркома РСФСР предлагала вводить изменения постепенно, отбрасывая в год по одному дню. Это длилось бы 13 лет. Ленин выступил за одномоментный переход на новый стиль.

Церковь, отделенная от государства, с этим не согласилась и до сих пор живет по юлианскому календарю. По словам настоятеля храма Святой мученицы Татианы при МГУ Владимира Вигилянского, календарь не меняют, опасаясь путаницы с праздниками и потому, что «если перейти на празднование, скажем, Рождества по григорианскому календарю, то «съедаются» две недели, каждый день которых несет для православного человека особую смысловую значимость».

В мае 2019 года в Госдуме рассматривался законопроект о возвращении России к юлианскому календарю. Его авторы (из ЛДПР) утверждали, что переход на григорианское летоисчисление нарушил национальные и культурные традиции России. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали идею анахронизмом, хотя один из них, историк Евгений Пчелов, признал что юлианский календарь был весьма прогрессивен для времени своего создания в 46 году до н.э.

Петр I омолодил Россию на 5 тыс. лет

Ленин 13 дней убавил, Григорий XIII 10 уволок, а Петр I — 5507 лет. 15 декабря 7207 года от сотворения мира, или 1699 года от рождества Христова, вышел указ, согласно которому после 31 декабря текущего, 7207-го, года наступало 1 января 1700 года. И его, а не 1 сентября, как прежде, следовало считать началом года.

Обычно это решение Петра Алексеевича объясняют так же, как и введение григорианского летоисчисления: Россия пыталась стать ближе к Европе. И оно логично встраивается в ряд из сбритых бород, завитых париков и парусного флота.

Но есть и другая, чуть более конспирологическая версия. Петру просто очень понравилось католическое Рождество. Его указ был издан всего через год после Великого Посольства — большого путешествия по Европе, во время которого Петр перемещался инкогнито. Рождество он встретил в Голландии и, вернувшись, понял, что хотел бы праздновать так же — с елками и фейерверками.

Незадолго до того прошел стрелецкий бунт, и изменение канона празднования Рождества могло снова взволновать народ. А вот появление нового праздника, тем более такого красочного, было бы воспринято легче. Так рядом с Рождеством появился еще один праздник. И было велено «в знак доброго начинания и веселия поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей…».

ыузе Памятник Петру Первому в Петрозаводске Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Был в этом и политический смысл. Летоисчисление от сотворения мира ввел в 988 году византийский император Василий II, и ко времени правления Петра I этой империи не было уже как два с половиной века. А в живой и столь полюбившейся Петру Европе считали иначе. И Новый год праздновали 1 января, а не 1 сентября, как повелось с основания Московского государства в XV веке. К тому же не только в Европе считали года от «рождения Христа».

Автор цитаты «Известно Великому Государю [стало], не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с Восточною православною нашею Церковью во всем согласны, [таких] как: волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые Его Великаго Государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, — все те народы… летa свои счисляют от Рождества Христова осьмь дней спустя, то есть Генваря с 1 числа, а не от создания мира…»

К летоисчислению «от Рождества Христова», а не от сотворения мира привыкали довольно долго. И еще до конца петровского правления писали две даты (одну в скобках). К новому празднику привыкали еще дольше. После кончины Петра о торжествах с елками забыли. И вспомнили, вернее, заново заимствовали из Европы уже в XIX веке благодаря немецким принцессам, которые в силу высокой смертности мужей стали императрицами.

Хакасы продолжают праздновать Новый год весной

Если бы Петр I прожил на два года дольше, в подвластных ему землях появился бы еще один народ, который отмечает начало года не 1 сентября. 20 августа 1727 года Россия и Китай договорились о дележе сибирских земель, и в состав империи официально вошла Хакасия.

Сейчас хакасы, обращенные в православие в XIX веке, считают дни, как и вся Россия, по григорианскому календарю и, вероятно, даже празднуют Рождество. И Новый год 1 января.

sept Хакасы, которые стараются придерживаться традиций, живут по солярному календарю Фото: РИА Новости/П. Зубков

Однако немалая часть хакасов, или, как они сами себя называют, хоорай, придерживаются традиционных верований. Молятся и приносят жертвы богам, олицетворяющим природные стихии. И делают это в том числе в Новый год (Чыл Пазы), который отмечают в день весеннего равноденствия (в конце марта по григорианскому календарю).

Ну, или делали. Хакасы, которые стараются придерживаться традиций, живут по солярному календарю. И в Чыл Пазы начинали сельскохозяйственный год. Сейчас реальное значение праздника утрачивается. И вместо обряда кормления огня на день, дату которого высчитывали, просто в последнюю субботу марта выступают артисты на ярмарке. И все это происходит не в степях, а на специально отведенной площадке на ипподроме Абакана.