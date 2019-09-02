Человека с самыми сильными пальцами нашли в России

Россиянин Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ установил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Он провисел на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 кг.

До этого рекорд составлял 47 секунд при весе менее 80 кг.

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