Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве

Вице-президент США Майк Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на график американского чиновника.

«Вице-президент США принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины», — говорится в сообщении и уточняется, что беседа состоится в 14:40 по местному времени (15:40 мск).

Изначально предполагалась, что с Зеленским побеседует сам президент США Дональд Трамп, который собирался прилететь в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом заявляли, в частности, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Однако Трамп в последний момент отменил поездку в Польшу в связи с ураганом «Дориан», чтобы, по его словам, лично удостовериться, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на безопасности во время урагана.