Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году. По ее словам, уже не первый год она работает на авиасалоне не только продавцом, но и менеджером по организации торговли.

При этом повторную встречу с главой государства она назвала «просто совпадением».

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», — сказала она эфире телеканала НТВ.

Сафронова также сообщила, что российский президент сам выбирал лакомство, при этом долго не мог решить, какое мороженое взять, в итоге выбрав сливочное и шоколадное. По словам продавщицы, ей пришлось «заставить» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кусать мороженое, так как ложки для этого лакомства у нее не было.

28 августа представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на новость о том, что Путин купил мороженое для своего турецкого коллеги у той же самой продавщицы, что и в 2017 году. По его словам, очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании.

«Честно говоря, даже не знаю, та же это продавщица или не та же», — сказал Песков.

Эрдоган и Путин посетили авиасалон 27 августа. Они осмотрели новинки российской военной и гражданской авиатехники. Турецкий лидер поинтересовался о возможности покупки истребителя Су-57. После этого политики решили отведать российского мороженого. Подойдя к продавщице, Путин взял для Эрдогана «Вологодское», а себе — «Коровку из Кореновки». Покупка обошлась в 210 рублей.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран.