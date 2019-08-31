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Путин посетит Чечню

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин заявил о намерении посетить Чечню. Об этом он сказал в субботу, 31 августа, во время рабочей встречи с главой региона Рамзаном Кадыровым.

«Я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву», — обратился глава государства к Кадырову. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

Путин отметил, что регион развивается «достаточно хорошими темпами». Президент также подчеркнул, что Кадыров уделяет этому «практически всю свою жизнь», и напомнил о вкладе его отца Ахмата Кадырова.

«Ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне», — заключил Путин.

Ранее 23 августа президент по телефону поздравил Кадырова с днем рождения его отца и с открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети — «Гордость мусульман». На церемонии открытия мечети глава Чечни сообщил, что ее назвали в честь пророка Мухаммеда. Мечеть вмещает больше 30 тыс. верующих, на прилегающей территории могут разместиться еще до 70 тыс. человек.

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