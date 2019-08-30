Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии

В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека. Всего на борту воздушного судна, принадлежащего частной компании, находились семь человек. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Самолет экстренно приземлился в районе озера Силян-Кюель, примерно в 400 км от места вылета. Он направлялся в населенный пункт Суордах Верхоянского района. О причинах инцидента не сообщается.

«К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии» для оказания помощи и перевозки пассажиров», — сообщили в МЧС.

29 августа сообщалось, что частный самолет Ан-2 экстренно приземлился в поле в Ростовской области. На его борту были трое членов экипажа, они не пострадали.