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Небольшой самолет рухнул на бельгийском аэродроме

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Фото: twitter.com
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Сверхлегкий самолет потерпел крушение на аэродроме Вевельгем в бельгийской провинции Западная Фландрия.

Кадры с места аварии были опубликованы в четверг, 29 августа, телеканалом РЕН ТВ. По его данным, лайнер должен был вывесить баннер над гоночным собранием в Аскоте (графство Беркшир, Англия), однако он упал на землю по техническим причинам.

В результате произошедшего погиб один человек — пилот воздушного судна.

22 августа сообщалось, что легкомоторный самолет упал в реку в Канаде. В результате один человек погиб, один был госпитализирован в критическом состоянии.

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