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Работавший со Скорсезе композитор разбился на самолете с женой и дочерью

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Фото: facebook.com/jonathan.goldstein.984
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Британский композитор Джонатан Голдштейн разбился на легкомоторном самолете Piper в Швейцарских Альпах вместе с женой и семимесячной дочерью. Крушение произошло 25 августа, когда семья летела из Швейцарии на отдых в Италию, сообщает 27 августа Mirror.

По словам очевидца, он видел летящие горящие обломки и слышал звук удара о землю. Предполагается, что за штурвалом находился сам музыкант.

Композитору было 50 лет. Он известен работой с американским режиссером Мартином Скорсезе. Голдштейн поучаствовал в создании саундтрека к его картине «Мыс страха».

Кроме того, он сотрудничал с Королевским национальным театром Великобритании, Королевской шекспировской компанией, телевизионной сетью HBO и создал музыку к ряду фильмов, сериалов и рекламе. Композиция Голдштейна Magical Moments достигала вершины британских чартов.

Супруга композитора Ханна была саксофонисткой. Она выступала в составе симфонического оркестра Би-би-си.

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