Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде

Один человек погиб, один находится в критическом состоянии после крушения небольшого частного самолета в канадской провинции Альберта.

Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер. Из-за ЧП на несколько часов перекрывали местное шоссе.

Министерство транспорта Канады уже начало расследование авиапроисшествия.

16 июля три человека погибли при крушении гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.