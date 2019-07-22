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Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде

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Фото: Marc-Antoine Lavoie/Radio-Canada
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Один человек погиб, один находится в критическом состоянии после крушения небольшого частного самолета в канадской провинции Альберта.

Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер. Из-за ЧП на несколько часов перекрывали местное шоссе.

Министерство транспорта Канады уже начало расследование авиапроисшествия.

16 июля три человека погибли при крушении гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

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