В Чите открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

На здании читинского Дома офицеров открыли мемориальную доску, посвященную народному артисту СССР, депутату Госдумы от Забайкальского края Иосифу Кобзону. Певец неоднократно выступал здесь начиная с 1961 года, сообщил директор учреждения Сергей Жеребцов.

«Он был для нас большим другом и много раз выступал на нашей сцене как сольно, так и совместно с артистами ансамбля песни и танца Дома офицеров», — цитирует Жеребцова ТАСС.

По его словам, инициативой создания мемориальной доски стал коллектив Дома офицеров, а автором эскиза — заслуженный деятель искусств Забайкальского края Андрей Пащенко.

Также 30 августа в память об артисте состоялся траурный митинг в Донецке, на который пришли около полутора тысяч человек. По данным «РИА Новости», траурное мероприятие прошло у памятника Кобзону, установленному в центральной части город.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

21 мая артисту установили первый памятник в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте находится перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.