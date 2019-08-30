Прямой эфир

В Чите открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

0
Фото: Соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На здании читинского Дома офицеров открыли мемориальную доску, посвященную народному артисту СССР, депутату Госдумы от Забайкальского края Иосифу Кобзону. Певец неоднократно выступал здесь начиная с 1961 года, сообщил директор учреждения Сергей Жеребцов.

Со слезами на глазах: страна простилась с Иосифом Кобзоном
Народного артиста СССР проводили в последний путь

«Он был для нас большим другом и много раз выступал на нашей сцене как сольно, так и совместно с артистами ансамбля песни и танца Дома офицеров», — цитирует Жеребцова ТАСС.

По его словам, инициативой создания мемориальной доски стал коллектив Дома офицеров, а автором эскиза — заслуженный деятель искусств Забайкальского края Андрей Пащенко.

Также 30 августа в память об артисте состоялся траурный митинг в Донецке, на который пришли около полутора тысяч человек. По данным «РИА Новости», траурное мероприятие прошло у памятника Кобзону, установленному в центральной части город.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

21 мая артисту установили первый памятник в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте находится перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Год назад не стало Иосифа Кобзона
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями об артисте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019