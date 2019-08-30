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Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями об артисте

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нинель поделилась воспоминаниями об артисте. Вместе они прожили 47 лет. 30 августа исполняется год со дня смерти певца.

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По словам Нинель Кобзон, для ее супруга профессия, сцена и признание были также важны, как и его семья. На каждом концерте он собирал аншлаг, поклонники всегда тепло встречали исполнителя, «потому что он заслужил к себе такое уважение». Кроме того, артист не раз приезжал в горячие точки.

«Иосиф первым пробил дорогу в Афганистан. Его, помню, спрашивали тогда: «Что именно подвигло вас туда поехать?» Он отвечал: «Там наши дети, наши внуки. И если родители будут знать, что туда поехали артисты, что их дети и внуки слушают музыку, что они там радуются, что могут где-то собраться, то им на сердце станет легче», — рассказала она «Федеральному агентству новостей».

Вдова артиста отметила, что он нередко помогал поклонникам, коллегам по цеху, друзьям, ученикам, причем всегда бескорыстно, и мог потратить на это целый день.

«Иосиф всегда брал с собой письма солдат, чтобы передать родственникам или их любимым девушкам. Никогда никому не отказывал, собирал все посылочки, письма и очень аккуратно следил, чтобы все они действительно были доставлены по адресам. <…> Это был человек, как я его называла, «спешите делать добро»!» — поделилась Нинель.

Несмотря на возраст, артист выступал «до последнего дня, до последней минуты, когда ему стало совсем уже плохо». По словам вдовы Кобзона, певец в последние дни жизни был окружен заботой и любовью и «умирал достойно», не жалуясь «ни на судьбу, ни на жизнь».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

21 мая артисту установили первый памятник в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте находится перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.

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