Год назад не стало Иосифа Кобзона

30 августа 2018 года не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Голос Иосифа Кобзона и сейчас часто звучит в эфире радио и телевидения. Память исполнителя увековечена во многих городах и странах. В честь певца назвали самолет, скоро на воду спустят арктический ледокол его имени. 11 сентября — в день рождения Кобзона — в Кремле выступят артисты эстрады. На концерте прозвучат песни из репертуара Иосифа Давыдовича.