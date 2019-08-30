Врач рассказала об опасности злоупотребления кофе

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о вреде употребления кофе. По ее словам, этот напиток особенно плохо влияет на людей, которые страдают от хронической усталости.

«Через какое-то время он (кофе. — Ред.) просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом», — рассказала специалист в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, это приводит к мигреням и нарушению сна, а также влияет на вес. При этом специалист отметила, что кофе отлично помогает пережить хмурую, дождливую погоду, которая навевает сонливость.

«Альтернатива ему — зеленый чай, в котором тоже много кофеина, но это все же более эстетский напиток, не все могут оценить его вкус», — добавила диетолог.

8 августа медики рассказали, кому нельзя пить кофе. Специалисты выяснили, что в первую очередь ограничения касаются людей, страдающих от головных болей.