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В России выросло потребление кофе и шоколада

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Фото: TASS/YAY
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В этот летний сезон в стране выросли продажи шоколада (на 3%) и кофе (на 11%), показали данные Gfk Rus. Однако напрашивающееся объяснение, что это связано исключительно с холодным летом и затяжными периодами низкого давления, не поддержали эксперты, пишут «Известия».

По словам специалистов, кофе с шоколадкой — классический ответ населения на общую нестабильность.

В прошлом году наблюдалась иная картина: продажи шоколада летом незначительно выросли (1%), а кофе — снизились на 18%.

По словам научного руководителя «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктора Тутельяна, рост потребления этих продуктов скорее связан с экономикой, например, ожиданием роста цен.

С этим мнением согласен и известный диетолог Алексей Ковальков, который отмечает, что с точки зрения получения «гормона счастья» шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, поскольку серотонин образуется только в условиях яркого солнечного света.

Отмечается, что в нестабильные времена спрос на шоколад традиционно растет, поскольку это недорогой, но эффективный способ повысить настроение.

Полностью материал читайте в свежем номере «Известий» от 28 августа.

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