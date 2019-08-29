Главой МИД Украины стал Пристайко

Верховная рада назначила замглавы администрации президента Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Об этом в четверг, 29 августа, пишет ТАСС.

Соответствующий проект постановления поддержали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Пристайко был выдвинут главой государства Владимиром Зеленским.

«Мы будем и далее думать над следующими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над нашими границами в Донбассе», — заявил Пристайко, отметив, что на это у кабмина есть полгода.

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.