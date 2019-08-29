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Главой МИД Украины стал Пристайко

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Верховная рада назначила замглавы администрации президента Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Об этом в четверг, 29 августа, пишет ТАСС.

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Соответствующий проект постановления поддержали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Пристайко был выдвинут главой государства Владимиром Зеленским.

«Мы будем и далее думать над следующими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над нашими границами в Донбассе», — заявил Пристайко, отметив, что на это у кабмина есть полгода.

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно объявленным результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

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