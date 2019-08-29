Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины

Верховная рада Украины утвердила Андрея Загороднюка министром обороны страны. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

За это назначение проголосовали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.

На заседании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, а также приглашенные представители ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ и все бывшие президенты страны, кроме Виктора Януковича. Мероприятие было закрытым для журналистов. На первой сессии парламентариям предстоит рассмотреть 27 вопросов, в том числе назначение нового правительства, глав СБУ и Генпрокуратуры.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно уже объявленным результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.