Собственника памятника архитектуры в Пскове оштрафуют за состояние здания

В Пскове владельцу здания, которое является памятником архитектуры XIX века, грозит административная ответственность. Дом не был приведен в порядок после пожара.

На состояние здания по улице Красных Партизан пожаловались местные жители. Они попросили закрыть фасад сеткой или обезопасить прохожих иным способом. В администрации уточнили, что здание находится в аварийном состоянии много лет после пожара. Физическое лицо, в чьей частичной собственности находится дом, несет ответственность за сохранение объекта культурного наследия в надлежащем состоянии. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Проверка в отношении собственника была проведена в 2017 году, тогда ему выдали предписание об устранении нарушений. Срок исполнения предписания истекает в конце 2019 года. В начале лета собственнику также направили письмо о необходимости выполнения противоаварийных работ и установки ограждения. Так как работы до сих пор не выполнены, региональный комитет по охране объектов культурного наследия намерен провести повторную проверку. Собственнику грозит административная ответственность.